РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Китай временно закрыл границу с Казахстаном

CA-NEWS (KZ) - Казахстанско-китайская граница временно закрыта в связи с празднованием Дня образования КНР. Информацию подтвердил министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, передает Tengrinews.kz.

На заседании правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев попросил Бахыта Султанова доложить о подключении новой электронной системы на границе страны.

"По Вашему поручению мы с первого октября запустили первый компонент информационной системы "Астана-1", условное название "электронные границы", по всей республике, и теперь весь транзит оформляется в новую систему. За эти два дня, с учетом того, что закрыта казахстанско-китайская граница в связи с праздниками у соседей, китайский поток сегодня отсутствует. Среднее время оформления деклараций составило 16 минут - это в четыре раза меньше, чем по старой системе", - сообщил Султанов.

Отметим, в Китае празднуют 68-ю годовщину образования КНР. На выходные, которые продлятся до 8 октября включительно, выпал еще один из главных и традиционных праздников Китая - Праздник середины осени (Чжунцюцзе). В этом году его отмечают 4 октября.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×