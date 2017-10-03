Китай временно закрыл границу с Казахстаном

CA-NEWS (KZ) - Казахстанско-китайская граница временно закрыта в связи с празднованием Дня образования КНР. Информацию подтвердил министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, передает Tengrinews.kz.

На заседании правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев попросил Бахыта Султанова доложить о подключении новой электронной системы на границе страны.

"По Вашему поручению мы с первого октября запустили первый компонент информационной системы "Астана-1", условное название "электронные границы", по всей республике, и теперь весь транзит оформляется в новую систему. За эти два дня, с учетом того, что закрыта казахстанско-китайская граница в связи с праздниками у соседей, китайский поток сегодня отсутствует. Среднее время оформления деклараций составило 16 минут - это в четыре раза меньше, чем по старой системе", - сообщил Султанов.

Отметим, в Китае празднуют 68-ю годовщину образования КНР. На выходные, которые продлятся до 8 октября включительно, выпал еще один из главных и традиционных праздников Китая - Праздник середины осени (Чжунцюцзе). В этом году его отмечают 4 октября.



