В Бишкеке пройдет выставка, посвященная Шарафу Рашидову

- В столице Кыргызстана 31 октября пройдет выставка к 100-летию со дня рождения государственного деятеля и писателя Узбекистана Шарафа Рашидова, передаёт ИА «Жахон».

Как сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Кыргызстана, договоренность была достигнута в ходе встречи посла Узбекистана в Бишкеке Комила Рашидова с директором библиотеки Жылдыз Бакашовой.

Стороны договорились об организации ряда мероприятий, в том числе выставок, посвященных вековому юбилею Шарафа Рашидова (31 октября) и 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (23 января 2018 года).

Кроме того, в ходе встречи в библиотеке глава дипмиссии Узбекистана преподнес в дар сборник избранных произведений выдающегося писателя Чингиза Айтматова на узбекском языке. Книга начинается с обращения президента Шавката Мирзиёева о дружбе узбекского и кыргызского народов и непреходящей значимости наследия Ч.Айтматова.

При Рашидове были построены Навои, Янгиер, Гулистан, Учкудук, Зарафшан и другие города. Быстрое восстановление Ташкента после разрушительного землетрясения 1966 года и строительство Ташкентского метрополитена — также результат его усилий.

В 1950 году Шараф Рашидов стал самым молодым в истории СССР председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. Ему было 33 года. В 1959 году он был избран первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана и пробыл у власти почти четверть века.