Нобелевскую премию по физике присудили за обнаружение гравитационных волн

CA-NEWS (CA) - Нобелевская премия по физике за 2017 год присуждена американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Гарри Бэрриш, передает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

"Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что сделало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн - сигнал исходил от срастающихся черных дыр", - сообщает РИА Новости.

Церемония награждения лауреатов проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день смерти основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет один миллион долларов.