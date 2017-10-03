Нобелевскую премию по физике присудили за обнаружение гравитационных волн
- Азия и мир, общество
- 16:37, 03 октября 2017
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CA-NEWS (CA) - Нобелевская премия по физике за 2017 год присуждена американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Гарри Бэрриш, передает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
"Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что сделало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн - сигнал исходил от срастающихся черных дыр", - сообщает РИА Новости.
Церемония награждения лауреатов проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день смерти основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет один миллион долларов.
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