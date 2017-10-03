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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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У французов в Атырау конфисковали автомашину с черной икрой

CA-NEWS (KZ) - Двое французов пытались вывезти из Казахстана в Россию черную икру - их задержали прямо на границе, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского районного суда.

"Курмангазинским районным судом Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении граждан Республики Франция Л. Р. и Ш. М. Данные лица в городе Атырау приобрели у ранее им незнакомой и неустановленной в ходе досудебного производства женщины икру рыбы осетровых пород общим весом 3,876 килограмма, зная о запрете на ее приобретение. Затем положили эту икру в багажник своей автомашины марки FordEscort и направились к государственной границе Республики Казахстан и Российской Федерации, у контрольно-пропускного поста "ШЕП" были задержаны сотрудниками органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Таким образом, подсудимые Л. Р. и Ш. М. совершили преступление, предусмотренное статьей 339 УК Республики Казахстан, то есть незаконное пользование дериватами животных, на которых введен запрет на пользование. Суд, назначив каждому из них наказание в виде штрафа в размере 1 134 500 тенге, конфисковал приобретенную ими икру и средство совершения преступления в виде автомашины марки Ford Escort.

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