В ЮНИСЕФ объявили о новой программе по оказанию помощи детям из числа мьянманских беженцев в Бангладеш

- Выражая обеспокоенность по поводу усугубления положения мьянманских беженцев в Бангладеш, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил о новой программе по оказанию чрезвычайной помощи и защиты для 720 тысяч детей из числе беженцев и приютивших их местных бангладешских общин, сообщает Центр новостей ООН.

«Отчаявшиеся и травмированные дети и их семьи ежедневно прибывают из Мьянмы, спасаясь от насилия. Мы наращиваем им помощь, но масштабы потребностей огромны…», - заявил Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк в ходе своего визита в Бангладеш.

«Эти дети лишены детства. Они нуждаются в защите, и без нашей помощи у них не будет будущего», - добавил Энтони Лейк.

За последние пять недель из Мьянмы в Бангладеш прибыла 501 тысяча беженцев из числа рохинджа. По меньшей мере, 300 тысяч из них - дети. Общее число мьянманских беженцев в этой стране составляет более 700 тысяч человек. Местные власти не справляются с таким наплывом людей. В результате с трудностями в сфере образования, здравоохранения и санитарии сталкиваются не только беженцы, но и местные общины.

Глава ЮНИСЕФ обратился к государствам-членам ООН с призывом выделить 76, 1 миллиона долларов США для оказания помощи детям из числа мьянманской общины рохинджа. Большая часть этих средств будет направлена на предотвращение вспышки инфекционных заболеваний, в том числе холеры. Кроме того, ЮНИСЕФ планирует снабжать 7500 детей, страдающих от острого недоедания, специальными продуктовыми пайками.

В рамках программы по оказанию чрезвычайной помощи ЮНИСЕФ будет наращивать усилия по обеспечению детей психологической помощью и услугами в сфере образования. Ранее в ЮНИСЕФ объявили о планах открыть в Бангладеш более 1300 новых учебных центров для детей из мусульманской общины рохинджа. Под эгидой ЮНИСЕФ в лагерях для представителей этой общины и во временных поселениях в городе Кокс-Базар уже было открыто 182 таких центра. В них обучаются 15 тысяч детей. Планируется, что после появления новых школ за парты сядут около 200 тысяч мьянманских ребятишек.