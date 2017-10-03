Казахстан поставит 5 млрд кубометров газа в Китай на $1 млрд

- Казахстан и Китай подписали контракт на поставку 5 миллиардов кубометров казахстанского газа в течение одного календарного года на суму около $1 миллиарда, сообщила газотранспортная компания Казтрансгаз во вторник.

Договор купли-продажи подписан между Казтрансгазом и компанией PetroChina International.

Казахстан впервые начнет поставки своего газа в Китай, сообщает Reuters.

“Экспортные поставки газа планируется начать уже с 15 октября. Ресурсной базой станут месторождения на западе Казахстана, а также имеющиеся запасы газа из подземных газохранилищ Казтрансгаза. Местом приема газа китайской стороной определен пограничный пункт Хоргос”, - говорится в сообщении компании.

В декабре 2009 года Казахстан запустил первую нитку газопровода в Китай общей стоимостью $7,5 миллиарда, который стал первой крупной транспортной системой подобного рода в ущерб интересам российского Газпрома, контролирующего поставки газа из бывших советских республик Центральной Азии в западном направлении транзитом через Россию.

Газопровод Казахстан-Китай (AGP) представляет собой систему из двух параллельных ниток общей протяженностью около 2.000 километров и является частью газопровода Центральная Азия - Китай (CAGP), который позволяет транспортировать природный газ из Туркмении через Узбекистан и Казахстан в Китай. После ввода в строй всех ниток газопровода его пропускная способность составит 65 миллиардов кубометров газа в год.