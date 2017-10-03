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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Названы самые путешествующие нации мира

CA-NEWS (CA) - Больше всего в мире путешествуют жители Гонконга. Об это сообщается в исследовании транспортной компании Movehub, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что гоноконгцы в среднем совершают 11,4 поездки в год. На каждое путешествия они тратят порядка трех тысяч долларов.

Второе место рейтинга досталось жителям Люксембурга, которые отправляются в поездки в среднем 2,56 раза в год. На каждую из них они тратят около шести тысяч долларов. На третьей позиции оказались путешественники из Венгрии (1,62 путешествия в год, 250 долларов на поездку).

Также в число лидеров вошли жители Швеции, Финляндии, Ирландии, Сингапура, Швейцарии, Дании и Албании.

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