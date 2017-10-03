США приветствуют Стратегию развития Узбекистана, – посол Памела Спратлен

- Об этом заявила посол Соединенных Штатов в Узбекистане Памела Спратлен. Заявление прозвучало в ходе очередной сессии Международного пресс-клуба в Ташкенте, посвященной итогам недавнего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Нью-Йорк, передает ИА «Жахон».

По словам дипломата, за все минувшие годы США поддерживали независимость, суверенитет и территориальную целостность стран Центральной Азии. Вашингтон и впредь останется приверженным этой политике.

"Мы были рады организовать очередное совещание глав внешнеполитических ведомств США и государств Центральной Азии в формате С5+1 на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", – добавила посол.

Руководитель американской дипмиссии выразила свои поздравления в адрес Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с успешным визитом в США. Наряду с этим, по словам спикера пресс-клуба, заявления узбекского лидера о реформах в стране создают новые возможности для сотрудничества.

П.Спратлен сообщила, что Соединенные Штаты приветствуют Стратегию развития Узбекистана касательно преобразований в деле обеспечения подотчетности правительства, повышения экономической прозрачности, совершенствования судебно-правовой системы, развития гражданского общества.

"В Вашингтоне рады проводимой в республике работе по обеспечению главенства закона, улучшению валютной сферы, защите интеллектуальной собственности, расширению возможностей для ведения бизнеса, – заявила дипломат. Мы надеемся на устойчивый прогресс на пути к широким экономическим, политическим и социальным реформам, а также преобразованиям в области прав человека".