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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия и Туркменистан рассматривают совместные проекты по добыче газа
CA-NEWS (TM) - РФ и Туркмения рассматривают совместные проекты по добыче и реализации туркменского газа, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Исторически мы вместе с Туркменистаном взаимодействовали по покупке туркменского газа, сейчас у нас несколько приостановлены покупки газа, но мы рассматриваем и на перспективу проекты по добыче и реализации туркменского газа", - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провели переговоры, на которых рассмотрели ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира, наряду с Россией, Ираном и Катаром. На протяжении длительного времени главным покупателем туркменского природного газа был российский "Газпром". Однако с 2016 года из-за разногласий по цене российский газовый гигант прекратил закупки природного газа в Туркмении.

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