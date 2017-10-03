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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На таджикско-афганской границе произошли два боестолкновения
CA-NEWS (TJ) - На территории пограничного отряда «Шуроабад», Хатлонской области в конце прошлой недели произошли два боестолкновения пограничников, сотрудников ГКНБ РТ с афганскими наркоконтрабандистами.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ республики Мухаммад Улугходжаев, после непродолжительной перестрелки, контрабандисты бросив на месте столкновения свой груз, отступили на сопредельную сторону.

На местах боестолкновений были обнаружены и изъяты 76 кг. канабиса, 29 кг. гашиша и 2 кг опия.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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