На таджикско-афганской границе произошли два боестолкновения

- На территории пограничного отряда «Шуроабад», Хатлонской области в конце прошлой недели произошли два боестолкновения пограничников, сотрудников ГКНБ РТ с афганскими наркоконтрабандистами.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ республики Мухаммад Улугходжаев, после непродолжительной перестрелки, контрабандисты бросив на месте столкновения свой груз, отступили на сопредельную сторону.

На местах боестолкновений были обнаружены и изъяты 76 кг. канабиса, 29 кг. гашиша и 2 кг опия.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.