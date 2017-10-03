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  3 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане по подозрению в получении крупной взятки задержан сотрудник Минэкономразвития
CA-NEWS (TJ) - При получении взятки в размере $500 тыс. задержан начальник управления министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

Заместитель начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов министерства экономического развития и торговли Аскар Нурализода был задержан сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией и госфинконтролю с поличным, когда получал деньги в размере $490 тыс, сообщает Авеста.

Как сообщает официальный сайт антикоррупционного ведомства, еще $10 тыс. было найдено при обыске его дома,

По данным источника, Нурализода получил эту сумму от жителя района Джалолиддини Балхи гражданина «А» (его имя пока не называется), чтобы он повлиял на то, чтобы в Государственную программу инвестиций на 2016-2020 годы внесли пункт о развитии птицеводства в районе Дж. Балхи. И чтобы впоследствии житель этого района мог получить под это грант в размере $10 млн.

В целом, Аскар Нурализода, по данным Агентства, просил взятку размеров в 10% от общего объема будущего гранта, то есть $1 млн. Таким образом, первую часть взятки Нурализода уже получил, вторая часть была ему обещана после получения гранта.

Также, по данным Агентства по борьбе с коррупцией, Нурализода, якобы, просил у гражданина «А» приобрести для его супруги Савриниссо Холиковой трехкомнатную квартиру за $69 тыс. 360.

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