В Узбекистане после 11 лет заключения освобожден известный правозащитник Аъзам Фармонов

CA-NEWS (UZ) - США приветствуют освобождение правозащитника Аъзама Фармонова вслед за освобождением Мухаммада Бекжанова, Мурода Джураева, Эркина Мусаева, Джамшида Каримова и других осужденных к длительным срокам лишения свободы узников совести. Об этом сообщается в заявлении посольства США, распространённом 3 октября.

"Мы приветствуем эти позитивные шаги и надеемся, что они сигнализируют о предстоящем освобождении и других заключенных и о более открытом отношении к гражданскому обществу. Множество международных правозащитных групп поднимали вопрос о длительном заключении Аъзама Фармонова по сомнительным обвинениям в 2006 году, а Комиссия ООН против пыток в 2013 году призвала к освобождению Фармонова. Соединенные Штаты Америки признают приверженность Президента Мирзиёева к укреплению защиты прав человека в Узбекистане, о чем говорилось в его выступлении в Организации Объединенных Наций, и мы надеемся на устойчивую стабильность и прогресс на пути к широким политическим, социальным и правозащитным реформам", – отмечается в заявлении.

Напомним, что 38-летний Фармонов был председателем Общества прав человека Узбекистана в Гулистане, Сырдарьинской области. Он защищал права фермеров и людей с ограниченными возможностями, в том числе представляя их в суде в качестве общественного защитника. Он был арестован 29 апреля 2006 года, вместе с другим правозащитником Алишером Караматовым, по сфабрикованным обвинениям в вымогательстве и был приговорен к девяти годам лишения свободы после признания выбитого под пытками и судебного процесса, омраченного серьезными процессуальными нарушениями.

29 апреля 2015 г. истекал срок заключения Фармонова. Но 6 апреля власти перевели его из тюрьмы Жаслык (в более чем 800-стах километров от Ташкента) в штрафной изолятор в городе Нукус за неопределенные «нарушения внутреннего тюремного распорядка», и на 5 лет продлил тюремный срок.