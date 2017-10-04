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  4 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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РФ предложила узбекскому "Узавто" для производства площадку GM в Петербурге
CA-NEWS (UZ) - РФ предложила узбекскому автопроизводителю "Узавтосаноат" рассмотреть для локализации производства на территории России завод General Motors в Санкт-Петербурге, сообщил Минпромторг РФ.

"В частности, совместно с группой "ГАЗ" , ПАО "КАМАЗ" и "УАЗ" прорабатываются совместные планы по локализации производств как в Узбекистане, так и в России. Речь, прежде всего, идет об организации сборочного производства автомобилей "ДжиЭм Узбекистан".

При этом отмечается, что с узбекскими партнерами обсуждается возможность организации сборочного производства автомобилей АК «Узавтоcаноат» в России.

«После ряда переговоров для этих целей российской стороной предложено рассмотреть производственную площадку General Motors в Санкт-Петербурге», - добавили в Минпромторге.

"Узавтосаноат" ("Узавтопром") объединяет предприятия автомобильной отрасли Узбекистана. В настоящее время в Узбекистане в сфере автопрома работает свыше 200 предприятий и организаций. Среди них три сборочных предприятия, из которых самое крупное - АО СП "GM Uzbekistan", созданное "Узавтопромом" и General Motors в марте 2008 года. 

В настоящее время GM Uzbekistan производит 10 моделей автомобилей под брендами Chevrolet и Ravon (использует более раннюю линейку GM): модели Matiz, Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Orlando, Damas, Labo.

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