В Казахстане разбился самолет АН-28, погибли 5 человек (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - При крушении самолета санавиации Ан-28 под Алматы погибли пять человек, сообщают казахстанские сми.

Как сообщили в Комитете по ЧС МВД РК 3 октября в 19.15 в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки Ан-28 с последующим возгоранием.

"Предварительно на борту самолета находились пять человек, которые погибли", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов.

На месте происшествия находится 12 человек и три единицы техники службы пожаротушения Алматинской области, которые выполняют работы по тушению самолета.

По данным акимата Алматинской области, самолет марки Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе.

"При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское построение не было разрушено. На месте работают представители от акимата, ДЧС Алматинской области и сотрудники правопорядка", - сообщили в пресс-службе акимата.

Напомним, самолет санавиации Ан-28 вылетел из Алматы в 18.35 в сторону Шымкента, а в 18.47 пропал с локатора, на удалении 28 километров от Алматы. На борту самолета находились пять человек. Позже в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК сообщили о найденном горящем самолете.

В пресс-службе Минздрава Казахстана сообщили. что на борту разбившегося самолета была бригада врачей, которая вылетела в Шымкент для оказания медицинской помощи рожнице.

"В 18.39 из Алматы вылетела бригада санитарной авиации в составе двух врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич и профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович", - отметили в пресс-службе. Отмечается, что пациентов на борту не было.

Вылет осуществлялся на самолете АН-28 авиакомпании East Wing, согласно договору с Республиканским центром санитарной авиации.

Министерство здравоохранения РК выражает искренние соболезнования и окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей", - добавили в пресс-службе.



