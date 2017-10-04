Казахстан вернул у американской компании два объекта в госсобственность

CA-NEWS (KZ) - Казахстан вернул в государственную собственность два объекта, которые ранее принадлежали американской компании, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Как сообщается, 1 октября этого года завершилось действие концессионного договора между Казахстаном и американской компанией AES Corporation от 23 июля 1997 года.

"В связи с этим 2 и 3 октября 100-процентные доли участия в двух концессионных объектах - ТОО "AES Усть-Каменогорская ГЭС" и ТОО "AES Шульбинская ГЭС" были приняты в республиканскую собственность. В активах указанных компаний находятся Усть-Каменогорская гидроэлектростанция и Шульбинская гидроэлектростанция", - сообщили в пресс-службе.

После этого Комитет госимущества и приватизации Минфина РК передал права владения и пользования государственными долями участия "AES Усть-Каменогорская ГЭС" и "AES Шульбинская ГЭС" в Министерство энергетики Казахстана.