ИГИЛ опубликовала видео с людьми, которых назвала военными РФ, захваченными в Сирии

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» во вторник, 4 октября обнародовало видеозапись, на которой, как сообщили боевики, запечатлены двое российских военных, взятых в плен в ходе боев в сирийском Дейр-эз-Зоре, передает Reuters.

На видео, опубликованном лояльным ИГИЛ новостным агентством AMAQ, запечатлены двое мужчин в серых туниках: один из них говорит на русском, и на него надеты наручники, у второго на лице видны кровоподтеки.

На видео один из мужчин называет свое имя — Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он также говорит, что сидящий рядом человек — это Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района.

Video of 2 captured Russian soldiers from Amaq confirms earlier news that ISIS did capture them. pic.twitter.com/uIsC9HA1Km — AlqalaamVID (@AlqalaamVID) October 3, 2017

Российское Минобороны опровергло сообщение о захвате. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военных Дейр-эз-Зоре или других провинциях Сирии не было, цитирует РИА Новости заявление военного ведомства.

«Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», - сказали в министерстве.