В Алматы водитель сбил 16-летнего подростка и скрылся
- Казахстан, происшествия
- 9:38, 04 октября 2017
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CA-NEWS (KZ) - В Алматы водитель сбил 16-летнего подростка и скрылся, сообщают казахстанские сми. Инцидент произошел в "Татарке" - на пересечении улиц Добролюбова и Малая.
По словам очевидцев, водитель Volkswagen ехал по Добролюбова и совершил резкий маневр налево в сторону улицы Малая. В этот момент дорогу переходил пешеход, которого и сбила автомашина.
Отмечается, что водитель после наезда скрылся с места ДТП в пешем порядке. Между тем, как утверждают очевидцы, водитель данного авто был в нетрезвом состоянии.
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