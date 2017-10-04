В Алматы водитель сбил 16-летнего подростка и скрылся

CA-NEWS (KZ) - В Алматы водитель сбил 16-летнего подростка и скрылся, сообщают казахстанские сми. Инцидент произошел в "Татарке" - на пересечении улиц Добролюбова и Малая.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen ехал по Добролюбова и совершил резкий маневр налево в сторону улицы Малая. В этот момент дорогу переходил пешеход, которого и сбила автомашина.

Отмечается, что водитель после наезда скрылся с места ДТП в пешем порядке. Между тем, как утверждают очевидцы, водитель данного авто был в нетрезвом состоянии.



