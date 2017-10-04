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  4 октября 2017
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Посольство Таджикистана в РФ требует наказать виновных в избиении мигранта
Предыстория: Массовую драку мигрантов с охранниками пресекли у ТЦ в Москве (видео)Продолжение: В МИД России обсудили инцидент у торгового центра «Москва»
CA-NEWS (TJ) - Посольство Таджикистана в России в понедельник направило ноту в Министерство иностранных дел РФ, сообщил пресс-секретарь диппредставительства Сарвар Бахти 3 октября. По его словам, поводом послужило недавнее жестокое избиение гражданина Таджикистана Навруза Зикирова охранниками торгового центра «Москва».

«Мы потребовали провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности. Мы также просили ставить нас в известность о ходе следствия по этому делу. Наш посол Имомуддин Сатторов подчеркнул, что гражданин Таджикистана был жестоко избит и наказание должно быть соответствующим", — сказал Сарвар Бахти.

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в МВД РФ с просьбой провести проверку по факту избиения гражданина Таджикистана в торговом центре "Москва" на юго-востоке столицы и последовавшими за ним массовыми задержаниями граждан этой республики.

Сарвар Бахти ранее рассказал, что Навруза Зикирова избили из-за внутрирыночных разборок.

Напомним, вечером 20 сентября на Тихорецком бульваре в Москве прошли массовые волнения с участием работников торгового центра «Москва» — граждан Таджикистана и сотрудников ЧОПа. Поводом послужила информация об избиении и смерти 27-летнего грузчика Навруза Зикирова.

Тем временем, дирекция ТЦ “Москва” Навруза Зикирова сразу после его выписки из больницы отправила в Таджикистан. Абдугаффор Кодиров, глава сельсовета Дектур Балджуванского района, заявил, что Навруз был отправлен на родину во избежание новых стычек между охраной ТЦ Москва и таджикскими мигрантами.

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