Москва остается главным партнером стран Центральной Азии в военной сфере, - глава МИД РФ

CA-NEWS (TM) - Россия - ведущий партнер Центрально-Азиатских государств в военной и военно-технической областях - оказывает им поддержку в противодействии многочисленным вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, наркобизнес, организованную преступность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованной в среду в «Российской газете» статье «Россия - Центральная Азия: партнерство, испытанное временем», приуроченной к 25-летию установления дипотношений между РФ и государствами региона.

«Такое сотрудничество выстраивается как по двусторонней линии, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ. С учетом сохраняющейся нестабильности в Афганистане, притока боевиков ИГИЛ из Сирии и Ирака его наращивание и совершенствование приобретают особое значение», - отмечает он.

«Ценим вклад государств Центральной Азии в повышение эффективности работы Содружества Независимых Государств в качестве авторитетной международной организации. Сегодня в «авангарде» интеграции - Евразийский экономический союз, полноправными членами которого являются Казахстан и Кыргызстан. Преимущества от подключения к ЕАЭС - а это 182 миллиона потребителей и совокупный ВВП свыше $2,2 трлн. - очевидны», - отмечает глава МИД России.

По словам Лаврова, объем российских инвестиций составляет порядка $20 млрд долл. «В Центральной Азии плодотворно работают более 7,5 тыс. российских и совместных предприятий. Значительные средства (только за 2013-2016 годы более $37 млрд) поступают в страны региона в результате трудовой деятельности их граждан в России».

«За без малого десять лет совокупный объем нашего содействия государствам Центральной Азии - на двусторонней и многосторонней основе - превысил $6 млрд. Списана задолженность Киргизии ($488 млн) и Узбекистану (865 $млн). Оказывается поддержка и в форме беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов», - заключил он.