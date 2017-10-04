МТС продолжает переговоры в Туркменистане

- Туркменистан, новости компаний
- 10:21, 04 октября 2017
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CA-NEWS (TM) - Переговоры между "МТС Туркменистан" и туркменской стороной продолжатся до 8 октября, сообщает туркменская служба радио "Азатлык" со ссылкой на источники.
Представители центрального офиса компании в Ашхабаде сообщили источника, что после указанной даты власти Туркменистана дадут окончательный ответ относительно дальнейшей деятельности российского оператора сотовой связи МТС в стране.
Сотрудник офиса МТС в Ашхабаде, беседовавший на условиях анонимности, рассказал о требовании руководства к местным работникам. Согласно которому, в разговорах с клиентами требуется сообщить, что расчеты будут производиться после 8 октября и воздерживаться от дальнейших разъяснений.
"Менеджеры центрального офиса сказали сотрудницам, дальнейших объяснений не давать, все станет ясно после 8-го. После 8-го правительство Туркменистана даст ответ, будет ли продлено соглашение или нет. После этого, если скажут, что не продлят, начнем кампанию по возврату средств оставшихся на счетах клиентов", - рассказал обозреватель из Ашхабада Аманмурад Бугаев, беседовавший с сотрудниками местного офиса МТС.
Напомним, в ночь на 29 сентября абонентам МТС в Туркменистане отключили связь. Как сообщил пресс-секретарь компании Дмитрий Солодовников, выключение сети МТС в Туркменистане произошло со стороны туркменской стороны.
«Выключение сети в Туркменистане произошло со стороны компании «Туркментелеком». Несмотря на наши призывы к конструктивному диалогу, местные государственные предприятия и госкомпании не продлили действие разрешения на использование частот, арендных договоров и других ресурсов, которые необходимы для того, чтобы предоставлять связь», - сообщил пресс-секретарь компании МТС в Москве Дмитрий Солодовников.
Представитель МТС сообщил, о том, что компания все еще продолжает переговоры с туркменской стороной и нацелена на положительный исход дела и восстановление работы сетей.
Прекращение предоставления услуг российского оператора сотовой связи в Туркменистане, произошло накануне визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Ашхабад. Представители МТС в Туркменистане, отмечают, что надеялись "на положительное решение вопроса" во время визита Путина в Туркменистан.
Обсуждалась ли тема дальнейшей деятельности компании МТС в Туркменистане на переговорах на высшем уровне, состоявшихся 2 октября в Ашхабаде, официально не сообщалось.
По данным МТС, во втором квартале 2017 года компания насчитывала 1 миллион 700 тысяч абонентов в Туркменистане.
В конце июля российская компания МТС, официально подтвердила факт осуществления переговоров с правительством Туркменистана, об условиях деятельности в стране, при этом отметив, что текущая лицензия российского оператора сотовой связи МТС на деятельность в Туркменистане, истекает в июле 2018 года.
Власти Туркменистана до сих пор официально не комментируют сообщения о переговорном процессе и своих планах по дальнейшему сотрудничеству с МТС.
В прошлом МТС уже сталкивался с истечением срока действия договора и лицензии на предоставление услуг сотовой связи на территории Туркменистана. В соглашении, подписанном компанией "МТС-Туркменистан" и государственным предприятием "ТуркменТелеком" в 2012 году, предусмотрено продление срока действия документа на следующие пять лет, при соблюдении определенных условий.