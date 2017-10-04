Президент Кыргызстана 5-6 октября совершит государственный визит в Узбекистан
- Узбекистан, политика
- 10:45, 04 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - По приглашению президента Шавката Мирзиеева 5-6 октября т.г. президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев совершит государственный визит в Узбекистан. Об этом сегодня сообщило узбекское Национальное информационное агентство "УзА".
Главы двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.
Ожидается, что по итогам переговоров президенты примут Совместную декларацию.
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