Президент Кыргызстана 5-6 октября совершит государственный визит в Узбекистан

- По приглашению президента Шавката Мирзиеева 5-6 октября т.г. президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев совершит государственный визит в Узбекистан. Об этом сегодня сообщило узбекское Национальное информационное агентство "УзА".

Главы двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

Ожидается, что по итогам переговоров президенты примут Совместную декларацию.