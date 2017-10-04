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  4 октября 2017
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Бердымухамедов провел ряд кадровых назначений судей и прокуроров Туркменистана

CA-NEWS (TM) - бердымухамедов Президент Гурбангулы Бердымухамедов на очередном заседании Государственного совета безопасности подписал Указ о назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана, сообщает пресс-служба главы государства.

Своими Указами президент Гурбангулы Бердымухамедов постановил:

- назначить Ходжамгулыева Бегенча Гурбангелдиевича судьёй Верховного суда Туркменистана, освободив его от должности заместителя председателя Верховного суда Туркменистана;

- назначить Сарыева Аннамырада Гелдимырадовича председателем Байрамалийского городского суда Марыйского велаята, освободив его от должности судьи Мургапского этрапского суда Марыйского велаята;

- освободить Джепбарова Язмырата Розыевича от должности судьи Каракумского этрапского суда Марыйского велаята;

- освободить Ходжагелдиева Какамырата Какаджановича от должности судьи Серахсского этрапского суда Ахалского велаята;

- освободить Аннагулыева Тойлы Оразгулыевича от должности заместителя председателя Дашогузского велаятского суда в связи с переходом на другую работу.

- назначить младшего советника юстиции Муррикова Довлетмухаммета Бяшиммухаммедовича прокурором города Ашхабада;

- в связи с переходом на другую работу освободить юриста 1 класса Курдова Агарежепа Бабаниязовича от должности прокурора Туркменабата по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях;

- назначить юриста 2 класса Аннамырадова Ахмета Бердимырадовича прокурором Туркменабата по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.

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