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  4 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Шесть человек, включая ребенка, погибли в ДТП в Акмолинской области

CA-NEWS (KZ) - Шесть человек, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz.

Информацию о трагедии подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов. Столкновение двух легковых автомобилей произошло 3 октября вечером на автодороге Алматы - Екатеринбург в районе села Новомариновка.

По данным КЧС, в результате ДТП погибли шесть человек, из них один ребенок. Госпитализированы три человека, из них один ребенок. Личности погибших и пострадавших устанавливаются. В ликвидации ДТП задействованы силы ДЧС Акмолинской области и районного отдела внутренних дел.

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