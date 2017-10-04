Реализация проекта ТАПИ задерживается из-за снижения цен на газ

CA-NEWS (TM) - Реализация проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) задерживается из-за снижения цен на газ и кризиса на нефтегазовом рынке, заявил посол ИРА в Туркменистане Мирвайс Наб.

«К сожалению, компании, которые заключили контракт на разработку газового месторождения Галкыныш (месторождение в Туркменистане – Афганистан.Ру), не смогли точно предсказать цены на газ», — цитирует цитирует его слова «Афганистан.ру».

Тем не менее, посол подчеркнул, что Туркменистан продолжит работу над строительством участка газопровода на своей территории. По его словам, к июню следующего года газопровод будет проведен до границы с Афганистаном.

Газопровод ТАПИ является глобальным региональным проектом, стоимость реализации которого оценивается приблизительно в 10 млрд. долларов. По оценкам специалистов, после его реализации Афганистан сможет получать до 400 млн. долларов в год за транзит газа через свою территорию, а также снизить свою зависимость от поставок топлива из Ирана. Строительство газопровода позволит создать не менее 12 тысяч рабочих мест.