В Улан-Баторе подписан ряд документов между Монголией и Россией

В частности, это Меморандум о сотрудничестве между Главным управлением гражданской авиации
Монголии и АО “НПО “ЛЭМЗ” Российской Федерации, Меморандум о сотрудничестве КОО “Ашигт ФИИД” и Байкальской лесной компанией, Меморандум о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между Государственным агентством по чрезвычайным ситуациям Монголии и Сибирской ассоциацией международного сотрудничества РФ.
Сегодня, т.е четвертого октября в рамках форума пройдут следующие мероприятия, как панельная сессия №1 “Монголия-ЕАЭС:динамика сотрудничества и перспективы взаимодействия в области инвестиций, транспорта и энергетики”, панельная сессия №2 “Монголия-ЕЭАС: перспективы сотрудничества в области технического регулирования, применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер”.