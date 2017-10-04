В Улан-Баторе подписан ряд документов между Монголией и Россией

- В рамках экономического форума “Монголия-Россия. Сотрудничество-2017” 3 октября были подписаны ряд важных двусторонних документов, сообщает Монцамэ.

В частности, это Меморандум о сотрудничестве между Главным управлением гражданской авиации

Монголии и АО “НПО “ЛЭМЗ” Российской Федерации, Меморандум о сотрудничестве КОО “Ашигт ФИИД” и Байкальской лесной компанией, Меморандум о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между Государственным агентством по чрезвычайным ситуациям Монголии и Сибирской ассоциацией международного сотрудничества РФ.

Сегодня, т.е четвертого октября в рамках форума пройдут следующие мероприятия, как панельная сессия №1 “Монголия-ЕАЭС:динамика сотрудничества и перспективы взаимодействия в области инвестиций, транспорта и энергетики”, панельная сессия №2 “Монголия-ЕЭАС: перспективы сотрудничества в области технического регулирования, применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер”.