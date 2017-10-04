Таджикистан призвал мобилизоваться и обеспечить начало коммерческой реализации проекта CASA-1000

- 1 октября 2017 года в Дубае (ОАЭ) состоялась встреча межправительственного совета проекта CASA-1000 с участием министров энергетики Афганистана, Кыргызстана, Пакистана и Таджикистан, а также представителей Всемирного банка, Европейского банка по развитию и реконструкции, Исламского банка развития и USAID, сообщает пресс-служба CASA-1000.

Как сообщили в пресс-службе, на встрече межправительственного совета проекта CASA-1000 делегация Таджикистан была возглавлена министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.

В ходе выступления глава Минэнерго РТ призвал представителей всех стран мобилизоваться и обеспечить начало коммерческой реализации проекта.

Также было отмечено, что в ходе саммита глав государств и правительств проекта CASA-1000, который состоялся в июле текущего года в Таджикистане, главы государств и правительств определили вектор действия и поставили задачу перед межправительственным советом проекта CASA-1000 ускорить фазу строительства проекта.

По итогам встречи был подписан итоговый документ, по которому страны участники проекта утвердили состоявшийся тендер на строительство проекта на территории Афганистана.

Реализация проекта CASA-1000 позволит Таджикистану и Кыргызстану экспортировать в Афганистан и Пакистан электроэнергию в объеме 1300 МВт в год. Цель проекта CASA-1000 заключается в организации экспорта излишка электроэнергии из Таджикистана и Кыргызской Республики в летний период в Пакистан и Афганистан.

Также, данный проект способствует разработке механизмов торговли электроэнергией и

созданием Регионального электроэнергетического рынка Центральной Азии и Южной Азии (CASAREM).

Завершение проекта предполагается в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет свыше $1млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан – $314 млн., Кыргызстан – $209 млн., Афганистан – $354 млн. Пакистан – $209 млн.