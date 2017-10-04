Узбекистан планирует довести товарооборот с Россией до $5 млрд

- Узбекистан, экономика
- 11:49, 04 октября 2017
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Министр внешних экономических связей Узбекистана Элёр Ганиев в выступлении отметил, что товарооборот между двумя странами планируется довести до $5 млрд к концу года. Эту «планку» определили главы Узбекистана и России во время встречи. По мнению Ганиева, она не только будет достигнута, но и взаимная торговля увеличится в кратном размере, сообщает uz24.uz.
По итогам прошлого года товарооборот с Россией составил $4,2 млрд, за 8 месяцев текущего года — $3,1 млрд, рост к аналогичному периоду прошлого года — 15,6%.
«Со структурой «Газпром» мы преступили к доразведке газовых месторождений Сурхандарьинской области», — отметил в приветственной речи заместитель премьер-министра Нодир Отажонов.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ отметил, что в первой половине года Россия вернулась на первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана.«Россия может оказать содействие в обеспечении перевода цементных заводов на сухой способ производства. У нас есть целый ряд конкретных предложений по новым проектам в данной сфере. Россия может не только обеспечить поставки производства, но и полное инженерное сопровождение этих проектов», — сказал Мантуров.
«В этом году Узбекистан увеличил поставки плодовоовощной продукции на 30%. Есть возможность увеличить товарооборот плодоовощной продукции до $800 млн в год. Также к следующему году ожидается увеличения объема торговли текстильной продукции до $700 млн в год. Я называю абсолютно реальные цифры», — отметил Ганиев.