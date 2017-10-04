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  4 октября 2017
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Начато уголовное расследование по факту крушения Ан-28 под Алматы
Продолжение: В Казахстане разбился самолет АН-28, погибли 5 человек (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - По факту крушения самолета Ан-28 под Алматы заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения", говорится в сообщении на сайте Главной транспортной прокуратуры РК.

Факт крушения самолета 3 октября 2017 года зарегистрирован в ЕРДР ЛОВД в аэропорту Алматы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 344 Уголовного кодекса ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

В настоящее время проводится досудебное расследование. Напомним, 03 октября около 18.50 вблизи села Междуреченск Илийского района Алматинской области произошло крушение воздушного судна Ан-28, выполнявшего рейс по маршруту Алматы - Шымкент - Алматы. В транспортной прокуратуре отметили, что на борту самолета находились 5 человек: Цой Г. С.(командир воздушного судна), Кутафин Е. В.(второй пилот), Акматбаев Б. О.(авиатехник), Патсаев Т. А.(акушер-гинеколог) и Артыкбаев Ж. Т.(врач-реаниматолог). Все указанные лица погибли.

Предварительно установлено, что данное воздушное судно принадлежало АО "EastWing" и в тот день выполняло санитарное задание РГП на ПХВ "Республиканский центр санитарной авиации".

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