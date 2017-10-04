Забастовка после референдума в Каталонии парализовала дороги, работу метро

- Станции метро Барселоны закрыты, демонстранты перекрыли дороги, а госслужащие объявили забастовку во вторник в ответ на призывы групп, выступающих за суверенитет Каталонии, после того как сотни человек пострадали в результате применения силы испанской полицией в попытке помешать запрещенному Мадридом референдуму о независимости, сообщает Reuters.

Забастовка должна была стать всеобщей и охватить весь регион, однако крупнейшие профсоюзы Испании отказались в ней участвовать. Тем не менее перебои затронули госсектор, общественный транспорт и работу основных служб.

На обычно оживленных станциях метро Барселоны во вторник было безлюдно из-за резкого ограничения режима работы. Протестующие перекрыли движение по одной из главных улиц столицы Каталонии - Гран-Виа. Движение по шести основным шоссе региона также ограничено в связи с демонстрациями.

В целом, реакция на призыв к забастовке оказалась неоднородной: часть магазинов, супермаркетов и кафе открыты, в то время как некоторые приостановили работу. Знаменитый барселонский рынок Бокерия практически опустел.

Выступающие за независимость Каталонии группы и профсоюзы призывали провести всеобщую забастовку во вторник после того, как испанская полиция силой попыталась заблокировать работу избирательных участков в воскресенье и не дать каталонцам проголосовать на референдуме о независимости автономии, запрещенном Конституционным судом Испании.

Применение полицией дубинок и резиновых пуль против мирных избирателей вызвало осуждение внутри страны и за рубежом. Евросоюз призвал Мадрид и Барселону сесть за стол переговоров для урегулирования кризиса.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в воскресенье сказал, что голосование провалилось, в то время как лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал продолжить движение в сторону независимости после того, как миллионы каталонцев высказались за суверенитет региона.

Два крупнейших профсоюза Испании в понедельник сообщили, что не примут участия в забастовке, и призвали к диалогу между центральным правительством и Каталонией, подвергнув критике как призывы к независимости, так и жесткие меры полиции.

“UGT и CCOO четко заявляют, что мы не поддерживаем эту позицию или эту политическую стратегию. Мы не призываем ко всеобщей забастовке 3 октября”, - сообщили профсоюзы в понедельник.

Тем не менее забастовка затронула многие службы, контролируемые правительством Каталонии. Сообщается, что работа общественного транспорта ограничена примерно на 60 процентов, работники портов и госслужащие также участвуют в забастовке. Толпы демонстрантов, призывающих к независимости Каталонии, заблокировали вход в ряд госучреждений.