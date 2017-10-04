Туркменистан готовится к празднику Независимости

- Власти Туркменистана, сразу по завершении V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, начали подготовку к празднованию Дня независимости. В настоящее время осуществляются массовые репетиций праздничных торжеств с участием сотрудников государственных учреждений, предприятий и учебных заведений, списки которых были составлены накануне. 27 октября Туркменистан отпразднует 26 годовщину государственной независимости. Как сообщают источники туркменской службы радио "Азатлык" , в ряде госучреждений списки участников были составлены 30 сентября.

"Тем, чьи имена внесены в список участников, сообщили, что каждый день, начиная со 2 октября их отпустят за два часа до окончания рабочего дня и они будут участвовать в мероприятиях по подготовке к празднованию Дня независимости. Эта подготовка, так называемые маршировки продлятся до самого Дня независимости. С середины октября их будут полностью отпускать с работы во второй половине дня", - рассказал преподаватель одной из школ Ашхабада, беседовавший на условиях анонимности.

По его словам, репетиции проходят на стадионе "Дагдан" и на площадке, расположенной на южной стороне улицы Огузхана, участие принимают и сотрудники школ, по 20-50 человек из каждой.

Сообщается, также, о новых требованиях к внешнему виду участников массовок. Как сообщил госслужащий одного из столичных предприятий, участники должны быть в новой одежде определенного вида и цвета, пошив которой будет организован предприятием за счет сотрудников.

"Нам сказали, что мы не должны будем проходить, как прежде в белых халатах. У каждого учреждения свой цвет одежды. Сказали, что на днях сообщат цвет и одежда будет готова за несколько дней до Дня независимости. Сколько будет стоить эта одежда пока не известно. Обычно такая одежда женщинам обходится в 300-400 манатов, мужчинам в 700-800 манатов", рассказала сотрудница Дома здоровья номер 7.

Как сообщил источникам сотрудник столичного железнодорожного управления, в массовых репетициях по подготовке к празднику примут участие и сотрудники пригородных железнодорожных станций Рухабат, Анев и Гокдепе.

СМИ страны сообщают об осуществлении подготовки к праздничным мероприятиям, в том числе к предстоящему Дню независимости. Также сообщается о распоряжении главы государства о проведении праздничных мероприятий "на высоком организационном уровне". Но, данных об участниках массовых сборов, шествий и концертов, а также их количество, в официальных сообщениях не уточняется.

В предыдущие годы ко Дню независимости осуществлялось торжественное открытие новых объектов, к мероприятиям с участием перых лиц государства, привлекались тысячи сотрудников госучреждений, а также студенты и школьники.

Как отмечают правозащитники и гражданские активисты накануне праздников в Туркменистане, обостряется ситуация с нарушением прав человека и ограничением гражданских свобод.

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17-27 сентября столица Туркменистана принимала V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Сообщения о начале массовой подготовки к ним, при участии десятков тысяч жителей страны, появились за несколько месяцев до начала игр.