Узбекистан закупит в России бронетехнику и истребители Су-30СМ

- Узбекистан определился с типами вооружений и военной техники, которую хотел бы приобрести в России: интерес касается как бронетехники и боеприпасов, так и истребителей Су-30СМ.

Как пишет газета «Коммерсант», о том, что Узбекистан определился с основными типами вооружений и военной техники, которую хотел бы приобрести в России, “Ъ” рассказали источники в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). По их словам, в список вошли, в частности, боевые и военно-транспортные вертолеты, бронетехника, стрелковое оружие и боеприпасы. Есть интерес и к многофункциональным истребителям Су-30СМ.

«В августе делегация высокопоставленных узбекских силовиков посетила Иркутский авиастроительный завод, где ознакомилась с его производственными мощностями,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Увиденным они остались довольны». А 20 сентября секретарь Совбеза Николай Патрушев обсуждал перспективы ВТС на встрече с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. Подробности встречи не разглашались, однако, по данным “Ъ”, стороны коснулись вопроса ремонта военной техники, доставшейся Ташкенту после распада СССР и нуждающейся в нем (например, танков Т-62 и Т-72 до уровня Т-62М и Т-72Б3 или вертолетов типа «Ми»).

Сотрудничество Москвы и Ташкента в оружейной сфере достаточно скромное: по словам источника “Ъ”, близкого к Минобороны РФ, до 2005 года велись отдельные поставки БТР-80, вертолетов Ми-8, минометов различного калибра, гранатометов с боеприпасами, а также снайперского оружия. Впоследствии интерес узбекских силовиков ограничился поставками боеприпасов (как стрелковых, так и артиллерийских), а также взрывчатых веществ, продолжает собеседник “Ъ”: «Они (взрывчатые вещества.— “Ъ”) были нужны для спецподразделений органов госбезопасности, которым нужно было проникать в помещения для ликвидации потенциальной угрозы». Более крупных контрактов Россия и Узбекистан не заключали.

Ситуация изменилась после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Уже при его преемнике Шавкате Мирзиёеве военные ведомства двух стран подписали 29 ноября 2016 года договор о развитии ВТС. В апреле 2017 года стороны ратифицировали договор: во время международной конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу обменялся со своим узбекским коллегой Кабулом Бердиевым соответствующими грамотами.

Условия этого договора «беспрецедентны», говорят источники “Ъ” в сфере ВТС: де-факто Узбекистан получает одинаковые привилегии с партнерами России по ОДКБ. В частности, узбекские военные и иные силовики получили право покупать вооружения и спецтехнику не по коммерческим, а по внутрироссийским ценам (например, по такой схеме Казахстан приобретает российские истребители Су-30СМ). «Это было сделано, потому что Москва хотела привлечь Ташкент именно по геополитическим соображениям и решила дать льготы, равные тем, что есть у стран—членов ОДКБ»,— говорит один из собеседников. Другой источник уточняет, что вкупе с угрозой, исходящей из Афганистана, российские переговорщики рассчитывали, что Узбекистан станет «более сговорчивым». Однако этого пока не произошло: по его словам, до заключения контрактов даже по такой схеме «еще очень далеко». «Сейчас у них довольно большой список желаний, он сильно превышает их возможности и нужды, но нет никаких гарантий, что хоть что-то из этого будет приобретено»,— считает источник “Ъ”.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан запланировали на октябрь 2017 совместные военные учения на полигоне Фориш.