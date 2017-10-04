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  4 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте стартовала международная туристическая ярмарка

CA-NEWS (UZ) - В выставочном комплексе «Узэкспоцентр» с 3 октября открыта одна из самых популярных выставок в Центральной Азии - 23-я Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути» (ТМТЯ-2017).

В этом году свое участие в ярмарке принимают компании Королевства Таиланд, Египта, Сингапура, Малайзии, Азербайджана, Кыргызстана, Соединенного Королевства Великобритании и другие страны, сообщили в посольстве Узбекистана в КР.

C 3 по 5 октября будут работать торговые палатки участников экспозиции «Восточный Базар». На территории, прилегающей к первому павильону выставочного центра «Узэкспоцентр» будет организована ярмарка в национальном стиле, для демонстрации колорита и особенностей торговли на базарах Узбекистана. В мероприятии будут участвовать ремесленники с регионов Узбекистана, рестораны и фольклорные группы.

Также в рамках туристической ярмарки 3 октября в отеле «Miran International Hotel» прошли B2B встречи для участников программы «Hosted Buyers» с туроператорами Узбекистана. Специализированная программа «Профессиональный покупатель/Hosted Buyers» - это значимое мероприятие в туризме Узбекистана, целью которого является заключение взаимовыгодных контрактов и налаживание профессиональных партнерских отношений. В этом году в программе Hosted Buyers участвуют свыше 50 представителей туристических компаний из 28 стран мира.

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