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  4 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон выразил соболезнования Дональду Трампу по погибшим в Лас-Вегасе
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил накануне, 3 октября, телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу по поводу погибших в массовом расстреле в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

“С большой скорбью воспринял ужасную новость о гибели и получении ранения большого числа граждан в результате жестокой расправы в городе Лас-Вегас”, – написал Рахмон Трампу.

Таджикский лидер выразил “свое глубокое сочувствие и соболезнования близким погибших” и пожелал полного выздоровления раненым, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний Стивен Пэддок, заселившись в отель Mandalay Bay в Лас-Вегасе, открыл стрельбу по находившимся внизу гостям фестиваля кантри-музыки Route 91. В результате погибли 59 человек, ранения получили более 500. Нападавший покончил с собой.

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