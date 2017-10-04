Рахмон выразил соболезнования Дональду Трампу по погибшим в Лас-Вегасе

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил накануне, 3 октября, телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу по поводу погибших в массовом расстреле в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

“С большой скорбью воспринял ужасную новость о гибели и получении ранения большого числа граждан в результате жестокой расправы в городе Лас-Вегас”, – написал Рахмон Трампу.

Таджикский лидер выразил “свое глубокое сочувствие и соболезнования близким погибших” и пожелал полного выздоровления раненым, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний Стивен Пэддок, заселившись в отель Mandalay Bay в Лас-Вегасе, открыл стрельбу по находившимся внизу гостям фестиваля кантри-музыки Route 91. В результате погибли 59 человек, ранения получили более 500. Нападавший покончил с собой.