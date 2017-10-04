ВВП Кыргызстана, Казахстана и Монголии увеличится из-за глобального потепления, - исследование

CA-NEWS (MNG) - Температура Земли повышается, меняется климат планеты. Повышение температуры будет определять экономическое будущее сообществ и стран во всем мире. Прямые негативные последствия неослабного изменения климата будут ощущаться всеми странами, говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).

Эксперты МВФ разработали карту, на которой показано, что негативные последствия затронут 60% населения Земли (страны изображены с учетом их населения).

«В последние четыре десятилетия глобальная средняя температура земной поверхности увеличивалась темпами, не имеющими прецедента за последние 20 000 лет. Температура будет продолжать расти в масштабах, очень сильно зависящих от нашей способности ограничивать выбросы парниковых газов — основного человеческого фактора глобального потепления. Чрезвычайные погодные явления, такие как периоды аномально высокой жары, засухи и наводнения, по всей вероятности, станут более частыми, и уровень моря будет повышаться», - отмечается в докладе.

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При этом заметно, что страны с холодным климатом выиграют от потепления. Агентство Bloomberg проанализировало данные МВФ и составило список стран, ВВП на душу населения которых вырастет. Лидирует Монголия: ее ВВП увеличится на 1,3%.

Из стран Центральной Азии в список также входят: Казахстан — рост ВВП на 0,7%, Кыргызстан — 0,6%.

В список также вошли Исландия (рост на 1%), Финляндия и Россия (0,9% и 0,8% соответственно), Эстония (0,7%), Латвия и Литва — рост ВВП на 0,6%.

«Тем не менее это не значит, что данные страны станут тропическим раем. Исследователи вывели свои оценки из анализа относительно небольших погодных колебаний прошлого — никто не может действительно знать, что произойдет, если температура будет выше значений, которые были раньше. Не стоит забывать о больших стихийных бедствиях, вынужденных миграциях и других проблемах, которые, как ожидается, приведут к изменению климата», - отмечает агентство.