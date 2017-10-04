Житель Монголии построил дом из глины и дров (фото)

CA-NEWS (MNG) - Житель монгольского Архангай аймака решили построил дом из глины и колотых дров, сообщает ARD.

Небольшой квартал под названием Наранбулаг находится недалеко от центра аймака Цэцэрлэг. Город Цэцэрлэг (на русском языке означает «цветник») — город в Монголии, административный центр аймака Архангай.

Город расположен в местности, где среднеянварские температуры повышаются лишь до -17,0°C. В 2010 году население города составляло 20 604 человека. Находится он в 209 км к западу от Мурэна и в 880 км от Улан-Батора. Здесь есть предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья и фабрика биопрепаратов.

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Архангай расположен в центральной части Монголии. На севере от него находится Хубсугульский аймак, на востоке — Булганский аймак, на юге — Увэр-Хангайский аймак и Баянхонгор, на западе — Дзабханский аймак. Аймак лежит на северных склонах нагорья Хангай. Здесь берут начало реки Чулуутын-Гол, Суман, Хануйн-Гол, Хунуй-Гол и Тамир-Гол (все — входят в бассейн Селенги). На востоке Архангая течёт Орхон, здесь же лежит озеро Угий-Нуур. На западе аймака — популярный объект туризма озеро Тэрхийн-Цагаан-Нуур.

Климат в Архангае резко континентальный. Зимой температура здесь достигает −30 °C/-38 °C, летом от +25 °C до +36 °C.