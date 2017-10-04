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  4 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Опубликованы фото и видео из номера стрелка из Лас-Вегаса

CA-NEWS (CA) - Опубликовано видео с места, откуда, вероятно, велась стрельба по посетителям и участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Запись выложил в своем Twitter телеканал ABC News.

В кадре видна опечатанная полицией дверь номера, где проживал 64-летний Стивен Пэддок, и часть обстановки комнаты. Кто и при каких обстоятельствах снял видео, не уточняется.

Издание Daily Mail также опубликовало фотографию тела стрелка. Издание также опубликовало фотографии, на которых запечатлены лежащие рядом с телом две автоматические винтовки.

Накануне Пэддок открыл из окна гостиничного номера огонь по людям, пришедшим на фестиваль. Жертвами стали 58 человек, ранения получили около 500. Через некоторое время полиция начала штурм отеля, однако к этому моменту Пэддок покончил жизнь самоубийством.

В номере стрелка в гостинице Mandalay Bay полиция обнаружила 23 единицы огнестрельного оружия. Всего Пэддоку принадлежало более 40 единиц оружия. Также в доме у стрелка была найдена взрывчатка.

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