Опубликованы фото и видео из номера стрелка из Лас-Вегаса

CA-NEWS (CA) - Опубликовано видео с места, откуда, вероятно, велась стрельба по посетителям и участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Запись выложил в своем Twitter телеканал ABC News.

New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect’s hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/VS7w4vBKJS pic.twitter.com/a3jGl5xhIR — ABC News (@ABC) October 3, 2017

В кадре видна опечатанная полицией дверь номера, где проживал 64-летний Стивен Пэддок, и часть обстановки комнаты. Кто и при каких обстоятельствах снял видео, не уточняется.

Издание Daily Mail также опубликовало фотографию тела стрелка. Издание также опубликовало фотографии, на которых запечатлены лежащие рядом с телом две автоматические винтовки.

Leaked photos show Vegas shooter's body splayed on the floor of his hotel room after he committed suicide https://t.co/7S4Bs7ygOl pic.twitter.com/P0biIbk272 — Daily Mail US (@DailyMail) October 3, 2017

Накануне Пэддок открыл из окна гостиничного номера огонь по людям, пришедшим на фестиваль. Жертвами стали 58 человек, ранения получили около 500. Через некоторое время полиция начала штурм отеля, однако к этому моменту Пэддок покончил жизнь самоубийством.

В номере стрелка в гостинице Mandalay Bay полиция обнаружила 23 единицы огнестрельного оружия. Всего Пэддоку принадлежало более 40 единиц оружия. Также в доме у стрелка была найдена взрывчатка.