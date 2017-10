Опубликованы фото и видео из номера стрелка из Лас-Вегаса

CA-NEWS (CA) - Опубликовано видео с места, откуда, вероятно, велась стрельба по посетителям и участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Запись выложил в своем Twitter телеканал ABC News.

New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect’s hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/VS7w4vBKJS pic.twitter.com/a3jGl5xhIR

В кадре видна опечатанная полицией дверь номера, где проживал 64-летний Стивен Пэддок, и часть обстановки комнаты. Кто и при каких обстоятельствах снял видео, не уточняется.

Издание Daily Mail также опубликовало фотографию тела стрелка. Издание также опубликовало фотографии, на которых запечатлены лежащие рядом с телом две автоматические винтовки.

Leaked photos show Vegas shooter's body splayed on the floor of his hotel room after he committed suicide https://t.co/7S4Bs7ygOl pic.twitter.com/P0biIbk272