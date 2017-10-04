Правозащитники призвали Ташкент освободить журналиста Абдуллаева

- Узбекистан, общество
- 14:33, 04 октября 2017
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|Предыстория: Узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева содержат в изоляторе СНБ
|Продолжение: В Узбекистане журналиста Бобомурода Абдуллаева обвиняют в том, что он «Усман Хакназаров»
«Мы призываем правительство Узбекистана немедленно освободить независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева, уважать его право на свободу выражения мнений без каких-либо ограничений, иметь свободный доступ к защите своих прав, предоставить ему открытое судебное разбирательство и доступ к адвокату и родственникам», – говорится в заявлении Ассоциации по правам человека в Центральной Азии.
Супруга Абдуллаева Катя Балхибоева сообщила об исчезновении ее мужа 27 сентября. 29 сентября сотрудники полиции пришли с обыском в дом, где жил журналист.
Представитель полиции сказал 29 сентября, что 44-летний Абдуллаев помещен под стражу по подозрению в совершении кражи. Известный ташкентский адвокат Миноят Парпиева сообщила 30 сентября, что Абдуллаев находится в изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ). Парпиева добавила, что СНБ не дала разрешения ей встретиться с Абдуллаевым.
Бобомурод Абдуллаев – известный в Узбекистане спортивный журналист, является основателем медиапроекта «Озод Овоз» («Голос свободы»), он также работал корреспондентом лондонского Института по освещению войны и мира (IWPR).