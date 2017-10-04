В Туркменистане аккредитован посол Чили

- Туркменистан, политика
- 14:52, 04 октября 2017
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Руководитель национального парламента от имени главы государства поздравила посла с назначением на ответственный дипломатический пост, пожелав успехов в деле укрепления уз дружбы, доверия и взаимопонимания между двумя странами и народами.
Поблагодарив за добрые пожелания, Хосе Мануэль Сильва, подчеркнув важность возложенной на него миссии, заверил, что приложит все усилия для налаживания полномасштабного межгосударственного диалога с Туркменистаном.
Полномочный представитель был проинформирован о социально-экономических преобразованиях, осуществляемых в Туркменистане в рамках комплексных программ и масштабных проектов. Особое внимание уделено реформам в сферах науки, образования, здравоохранения и спорта.
Выразив искреннее восхищение беломраморной столицей – Ашхабадом, где с большим успехом прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, дипломат отметил огромную значимость этого грандиозного события в деле укрепления партнёрства в области спорта не только в региональном, но и в глобальном масштабе.
Хосе Мануэль Сильва выразил заинтересованность деловых кругов Чили в налаживании контактов с туркменскими партнёрами, специализирующимися в сферах транспорта, переработки металлов и других полезных ископаемых, в химической и текстильной отраслях, агропромышленном комплексе, электронике.
Отдельной темой встречи стала деятельность Меджлиса в контексте проводимых демократических преобразований. При этом было высказано мнение об установлении прямых межпарламентских связей.
В рамках пребывания в Ашхабаде Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чили в Туркменистане был принят в Министерстве иностранных дел.