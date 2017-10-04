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  4 октября 2017
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Президент США на встрече с жителями Пуэрто-Рико бросал в толпу бумажные полотенца (видео)

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико, пострадавшего от двух сильнейших ураганов, раздавал продовольствие и бросал в толпу рулоны бумажных полотенец. Телеканал ABC News опубликовал в своем Twitter соответствующее видео.

В среду,4 октября, американский лидер посетил Пуэрто-Рико с официальном визитом, спустя две недели после удара урагана «Мария». Во время своего путешествия он остановился в храме ассоциации христианских церквей Часовня на Голгофе.

В результате удара урагана «Мария» по острову Пуэрто-Рико, погибли 16 человек. Всего на острове живет 3,4 млн. человек.

Пуэрто-Рико — это свободно ассоциированное государство, территория которого находится под управлением США, но не является его частью. На острове конституция США имеет ограниченное действие. Несмотря на то, что верховная власть на Пуэрто-Рико принадлежит американскому Конгрессу, у острова есть собственная система самоуправления.

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