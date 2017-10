Президент США на встрече с жителями Пуэрто-Рико бросал в толпу бумажные полотенца (видео)

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико, пострадавшего от двух сильнейших ураганов, раздавал продовольствие и бросал в толпу рулоны бумажных полотенец. Телеканал ABC News опубликовал в своем Twitter соответствующее видео.

