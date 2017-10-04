Жителям Таджикистана официально разрешили гнать самогон и готовить вино

- Жителям Таджикистана официально разрешили заниматься самогоноварением и производить домашнее вино, сообщает радио Озоди.

Однако продавать напитки собственного приготовления запрещено. Это предусмотрено в поправках к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкоголя», которые были представлены на рассмотрение депутатов 2 октября.

Согласно поправкам, запрещается производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий.

устам Шохмурод, министр юстиции Таджикистана, представляя поправки депутатам, сказал, что данная норма закона не распространяется на физических лиц, которые производят напитки не для продажи, а также для юридических лиц, которые используют этиловый спирт не в пищевой промышленности.

Депутаты таджикского парламента единогласно поддержали представленные поправки.

Иными словами, отныне жителям страны официально разрешено производство спиртосодержащих напитков для собственного потребления.