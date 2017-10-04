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  4 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Жителям Таджикистана официально разрешили гнать самогон и готовить вино
CA-NEWS (TJ) - Жителям Таджикистана официально разрешили заниматься самогоноварением и производить домашнее вино, сообщает радио Озоди.

Однако продавать напитки собственного приготовления запрещено. Это предусмотрено в поправках к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкоголя», которые были представлены на рассмотрение депутатов 2 октября.

Согласно поправкам, запрещается производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий.

устам Шохмурод, министр юстиции Таджикистана, представляя поправки депутатам, сказал, что данная норма закона не распространяется на физических лиц, которые производят напитки не для продажи, а также для юридических лиц, которые используют этиловый спирт не в пищевой промышленности.

Депутаты таджикского парламента единогласно поддержали представленные поправки.

Иными словами, отныне жителям страны официально разрешено производство спиртосодержащих напитков для собственного потребления.

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Комментарии (2)
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Lawyer_Bishkek
16:06, 04 октября 2017
Цитата: dakota78 15:32, 04.10.2017
Это же не сбыточная мечта каждого гражданина СССР
Кто тебе такую глупость сказал? Ты наверное не жил в СССР.
Нет аватара
dakota78
15:32, 04 октября 2017
Это же не сбыточная мечта каждого гражданина СССР
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