В бюджетные программы закладываются лишние средства, чтобы их украсть - казахстанский депутат

CA-NEWS (KZ) - Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев считает, что в некоторые бюджетные программы специально закладывается излишек средств, передает Tengrinews.kz.

"Мы встречаем такие проектные программы. Когда они разрабатываются, в них специально закладываются излишние средства, которые можно похитить безболезненно для исполнения этого бюджета. И это часто. Я считаю, что экспертное сопровождение программ должно быть очень четкое. Кроме того, я хотел бы обратить внимание министерства на то, чтобы они боролись за удешевление бюджетных программ, а не удорожание", - сказал Владислав Косарев на пленарном заседании Мажилиса.

Он добавил, что пока депутаты работают над законопроектом, другие люди оставляют "форточки", чтобы потом их использовать для своих корыстных злоупотреблений.

"Смотрите, что делается. Город Атбасар, апрель - потопили половину села. В мае выделили деньги, октябрь - половина домов топит фундамент. Это что такое? У людей нет работы, материалов в Атбасаре море, а исполнить не могут, почему чиновники так относятся к исполнению бюджетных программ? Нет таких программ, где не заложены средства, для корыстных злоупотреблений!" - заявил депутат.



