Нобелевскую премию по химии дали за развитие криоэлектронной микроскопии

- Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию в области химии швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Йоахиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону, сообщает Би-би-си.

Ученые получили Нобелевскую премию "за разработку криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе".

Список кандидатов на получение Нобелевской премии держится в секрете, однако компания Clarivate Analytics предсказывала, что среди возможных лауреатов в области химии в 2017 году может оказаться и российский ученый Георгий Шульпин. Ему прочили премию "за критически важный вклад в реакции C-H функционализации".

В 2016 году премию в области химии отдали Жан-Пьеру Соважу, Бернарду Феринге и Фрезеру Стоддарту "за проектирование и синтез молекулярных машин".

Нобелевская неделя началась в понедельник с вручения премии по медицине. Она досталась американским ученым, которые открыли молекулярные механизмы, контролирующие так называемые циркадные ритмы - "биологические часы" внутри живых организмов, подстраивающие наши физиологические процессы под время дня.

Во вторник были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Ее получили американские ученые Райнер Вайсс, Берри Бэриш и Кип Торн за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдения гравитационных волн.

Нобелевская премия по химии вручается с 1901 года. Всего с тех пор Нобелевским комитетом было присуждено 109 наград в области химии, в том числе четырем женщинам. В 1911 году премию присудили Марии Склодовской-Кюри за "открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента", а в 1935 году эту же премию получила ее дочь Ирен Жолио-Кюри совместно со своим супругом.

Церемония вручения Нобелевской премии традиционно проходит в столице Швеции в годовщину смерти Альфреда Нобеля - 10 декабря. В 2017 году размер премии составит 9 млн шведских крон, что эквивалентно примерно 1,1 млн долларов.