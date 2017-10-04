Глава ФСБ России заявил о планах главарей ИГ создать новую всемирную террористическую сеть

CA-NEWS (CA) - Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что главари террористической группировки «Исламское государство» и других террористических организаций ставят задачу по созданию новой всемирной террористической сети. Об этом заявил в среду, 4 октября на 16-м Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ России.

«Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и других примкнувших к ней МТО (международных террористических организаций) в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», - цитирует его слова «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в текущем году количество жертв нападений террористов в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции и в других странах «исчисляются сотнями».

«В настоящее время главари МТО перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства. Боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов», - подчеркнул глава ФСБ России.

Бортников отметил, что наиболее интенсивно бандиты перемещаются на территорию Афганистана, где уже имеются позиции ИГИЛ и откуда они получают возможность просачиваться в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию. «Используя афганский плацдарм, террористы предпринимают попытки совершать атаки и против России», - подчеркнул Бортников.

По словам Бортникова, международные террористические организации расширяют связи в хакерском сообществе и, возможно, перенацелят кибератаки на объекты критической инфраструктуры, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«По имеющимся данным, террористы расширяют свои связи в хакерском сообществе, организуют собственные киберподразделения. Технический уровень, изощренность их кибератак постоянно растут», - заявил Бортников в среду на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ России.

«Оцениваем как высокую вероятность того, что МТО перенацелят вектор кибератак с государственных информресурсов на объекты жизненно важной критической инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы», - подчеркнул директор ФСБ России.