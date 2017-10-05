РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В интернете набирает популярность видео смертельной схватки геккона и ядовитой змеи

CA-NEWS (CA) - В сети опубликованы кадры спасения геккона, на которого напала ядовитая украшенная змея. Короткое видео появилось на YouTube. Как сообщает Daily Mail, ролик снял житель Бангкока Тонг Фуллер. Сам мужчина решил не вмешиваться в битву пресмыкающихся.

На видео обыкновенная украшенная змея обвивает ящерицу и начинает впрыскивать в нее яд. В какой-то момент геккону удается вырваться из смертельных объятий. Змея пытается атаковать еще раз, но беглец успешно уворачивается от ударов.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×