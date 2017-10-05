В интернете набирает популярность видео смертельной схватки геккона и ядовитой змеи

CA-NEWS (CA) - В сети опубликованы кадры спасения геккона, на которого напала ядовитая украшенная змея. Короткое видео появилось на YouTube. Как сообщает Daily Mail, ролик снял житель Бангкока Тонг Фуллер. Сам мужчина решил не вмешиваться в битву пресмыкающихся.

На видео обыкновенная украшенная змея обвивает ящерицу и начинает впрыскивать в нее яд. В какой-то момент геккону удается вырваться из смертельных объятий. Змея пытается атаковать еще раз, но беглец успешно уворачивается от ударов.



