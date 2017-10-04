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  4 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер России дал поручение оптимизировать ж/д перевозки сельхозпродукции в Центральную Азию

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству транспорта и Министерству сельского хозяйства совместно с «Российскими железными дорогами» (РЖД) проработать вопрос об оптимизации перевозок железнодорожным транспортом экспортной сельскохозяйственной продукции в направлении стран Центральной Азии, включая стоимость и скорость доставки, сообщает пресс-служба правительства.

«Минтрансу России, Минсельхозу России совместно с РЖД и с участием отраслевых союзов (ассоциаций) проработать вопрос об оптимизации перевозок железнодорожным транспортом экспортной сельскохозяйственной продукции в направлении стран Центральной Азии, включая стоимость и скорость доставки. О результатах доложить в правительство Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что правительство будет субсидировать часть логистических затрат на экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции. По его словам, в этом году механизм будет протестирован на отдельных компаниях, а в следующем году есть возможность развернуть его в полной мере.

Дворкович отмечал, что рассматриваются различные варианты поддержки транспортных затрат аграриев - и через субсидию РЖД, и через прямые субсидии производителю. Субсидии могут составлять до 20-30% от общей стоимости продукции.

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