Видео: Цель Всемирного банка - содействовать процветанию ЦА
- Азия и мир, экономика
- 17:16, 04 октября 2017
- Просмотров: 217
CA-NEWS (CA) - Цель программы Всемирного банка – содействие развитию сильной и процветающей Центральной Азии. Совместно с правительствами и гражданами каждой из стран Всемирный банк готов стратегически оценить барьеры и возможности для экономического роста и всеобщего благосостояния и отразить это в наших программах. У стран Центральной Азии есть шанс ответить на настоящие вызовы реальными действиями, и Всемирный банк готов помочь в этом.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь