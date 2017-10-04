Видео: Цель Всемирного банка - содействовать процветанию ЦА

CA-NEWS (CA) - Цель программы Всемирного банка – содействие развитию сильной и процветающей Центральной Азии. Совместно с правительствами и гражданами каждой из стран Всемирный банк готов стратегически оценить барьеры и возможности для экономического роста и всеобщего благосостояния и отразить это в наших программах. У стран Центральной Азии есть шанс ответить на настоящие вызовы реальными действиями, и Всемирный банк готов помочь в этом.