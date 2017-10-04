В Зимбабве арестовали журналиста за статью о нижнем белье жены президента

CA-NEWS (CA) - Полиция города Мутаре в Зимбабве арестовала журналиста частной ежедневной газеты после публикации статьи о первой леди страны Грейс Мугаб, сообщает L!FE.ru.

Как отмечает издание, в своем материале Кеннет Ньянгани написал, что супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе пожертвовала своим сторонникам, членам партии "Зимбабвийский африканский национальный союз", личную одежду и обувь.

В частности, журналист указал на нижнее белье, которое Грейс уже носила. Правозащитники Зимбабве заявили, что журналист NewsDay Кеннет Ньянгани был арестован в понедельник вечером "за то, что он опубликовал статью о том, что первая леди Грейс Мугабе пожертвовала нижнее белье "секонд-хэнд".



