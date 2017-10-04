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  4 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Ravon стал спонсором сборной России по футболу

CA-NEWS (UZ) - Компания «Равон моторс рус» (представляющая узбекский автомобильный бренд Ravon) и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение, по которому компания получила статус официального спонсора сборной России по футболу с 1 октября.

Как сообщается на сайте компании, партнерство начнется с двух октябрьских матчей российской сборной с Южной Кореей и Ираном (7 и 10 октября). В дальнейшем Ravon будет оказывать поддержку сборной на пути к чемпионату мира-2018.

«Главная команда страны безусловно прогрессирует, все больше молодых футболистов занимают ключевые позиции в составе. Этот прогресс невозможно не заметить, и я уверен, что россияне ярко проявят себя как в контрольных матчах, предшествующих чемпионату мира-2018 с сильнейшими футбольными сборными планеты, так и во время главного футбольного форума планеты, который впервые примет Россия. Мы убеждены, что это сотрудничество расширит круг поклонников марки Ravon и привлечет к бренду дополнительный интерес молодых, спортивных и динамичных людей», — сказал генеральный директор компании Шараф Ашуров.

В программе сотрудничества Ravon и РФС реализация совместных спортивных мероприятий по поддержке футбола в России, среди которых мастер-классы знаменитых футболистов для детей и другие проекты.

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