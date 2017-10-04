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  5 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Бразилии предотвратили крупнейшее в ее истории ограбление банка
CA-NEWS (CA) - В Бразилии полиция задержала группу злоумышленников, которая пыталась совершить крупнейшее ограбление в истории страны. Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал Globo, преступники прокопали тоннель в хранилище банка, где был 1 млрд бразильских реалов ($314 млн).

Длина тоннеля составила более 500 м. На его строительство грабители потратили 4 млн бразильских реалов ($1,26 млн). Он вел к защищенному хранилищу Banco do Brasil в городе Сан-Паулу, в котором хранились деньги. По словам представителя полиции, в случае успеха это могло бы быть самое крупное ограбление банка в истории.

В подготовке ограбления участвовали 16 человек. Каждый из них отдал по $63 тыс. на реализацию плана. Бандиты приобрели в пользование дом на юге Сан-Паулу, откуда и начали строить тоннель. От поверхности земли тоннель отделяло 2 м, его высота составляла 1,5 м. Проход был освещен с помощью электричества, а для укрепления стен использовались стальные и деревянные балки. Для того, чтобы избежать шума, все работы грабители провели вручную. Местные жители так и не заметили ничего подозрительного, хотя работы велись несколько месяцев.

В Twitter опубликованы фото тоннеля и его маршрут.

Как отмечает Globo, грабители практически завершили работу. Они подошли так близко к хранилищу, что там на полу появились трещины. Завершить работу грабители планировали в четверг, 5 октября. Однако в ночь на 2 октября полиция обнаружила подземный тоннель.

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