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  4 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Аким Алматы поручил оказать помощь семьям, погибших результате падения самолета санавиации

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек выразил соболезнования родным и близким погибших в результате падения самолета санавиации под Алматы 3 октября, передает Tenginews.kz.

"От лица руководства города выражаю глубокие соболезнования родным и близким трагически погибших в авиакатастрофе профессора, акушера-гинеколога Талгата Патсаева, профессора, врача-реаниматолога Жанибека Артыкбаева и членов экипажа. Мы разделяем тяжесть вашей утраты и выражаем чувства искренней поддержки. Это невосполнимая потеря как для семьи, так и для всей медицинской общественности", - сказал Бауыржан Байбек.

Также сообщается, что управлению здравоохранения города дано поручение оказать соответствующую поддержку родственникам погибших. 3 октября через 12 минут после взлета из Алматы исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing. Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы - Шымкент. На борту находились пять человек. Позже самолет санавиации обнаружили горящим под Алматы. Все пять человек погибли на месте. Как рассказали в авиакомпании East Wing, врачи летели на консультацию.

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